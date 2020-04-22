В США 6-метровое ледяное цунами обрушилось на жилой дом
2020-04-22 17:55:00
Ледяная масса подкосила одну стену строения, а внутри оказалась повреждена мебель
В США жители города Айл (штата Миннесота) стали свидетелями ледяного цунами на озере Мил-Лакс. Сильный ветер сгонял подтаявший лед к берегу, из-за чего начала образовываться ледяная стена, которая продвигалась в сторону жилых домов. В какой-то момент ее высота достигла 6 метров, и она врезалась в здание. Строение устояло, но было значительно повреждено.
Хозяину пострадавшего дома Марку Итану рассказали о надвигающейся ледяной стене соседи, пишет KNSI.
Соседка по телефону сообщила, что лед уже разбил стекло его дома и продолжает продвигаться дальше. Тогда он сел в машину и через два часа был на месте. Но сделать что-то в этой ситуации уже было невозможно. В результате ледяная масса подкосила одну стену строения, а внутри оказалась повреждена мебель.
Стоит отметить, что такое явление не считается необычным в этих местах и случается каждый год. Лед дрейфует и вытесняется на берег. В начале недели он угрожал нескольким домам.
По словам местного жителя Стивена Джонсона, который снимал происшествие на видео, столь массивного ледяного цунами он ранее не видел: высота льда на берегу превышала 9 метров.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году в Исландии туристы были вынуждены спасаться бегством от огромных волн, вызванных обвалом куска льда с ледника Брейдамеркурйокудль. Путешественники фотографировались на берегу, когда произошло ледяное цунами. Жертв чудом удалось избежать.
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