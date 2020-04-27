В российской армии коронавирусом заразились 900 человек

Четверо военных находятся в тяжелом состоянии

Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах РФ с марта. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля установлено 874 военнослужащих с положительными результатами", – сказано в сообщении.

Из заразившихся в госпиталях Минобороны РФ находятся 314 человек, в изоляторах по месту службы – 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – шесть человек. Еще 379 человек находятся на самоизоляции дома.

Четверо военных находятся в тяжелом состоянии, в том числе один – на аппарате ИВЛ, в состоянии средней тяжести – 15 человек, остальные – без симптомов заболевания.

Кроме того, коронавирус также диагностировали у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны РФ и 192 человек из довузовских учебных заведений, среди которых преподаватели и воспитанники.

Всего в России заразились коронавиурусом почти 81 тыс. человек, из них скончались 747 и 6,6 тыс. – выздоровели.

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