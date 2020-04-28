В Польше привели историю спора "Газпрома" и "Нафтогаза", когда РФ тоже отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража

Правительство Польши собирается арестовать активы "Газпрома", в том числе и акции "Северного потока-2" в Европе в качестве компенсации, которую польскому энергетическому концерну PGNiG присудил Арбитражный суд в Стокгольме.

Об этом заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью еженедельнику Wprost, передает ТАСС.

Януш Ковальский говорит, что так же поступил "Нафтогаз".

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 млрд злотых ($1,5 млрд), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG",– сказал он.

По его словам, "этот путь требует дальнейших процессуальных действий".

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", –добавил Ковальский, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от "Газпрома" компенсации.

По его мнению, PGNiG выберет самый эффективный способ добиться компенсации. "Независимый арбитраж в Стокгольме признал нашу правоту", – сказал Ковальский.

В конце марта РGNIG заявил о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $1,5 млрд.

В качестве примера Ковальский привел историю спора "Газпрома" и "Нафтогаза", когда РФ тоже отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража. Требуя выплаты около $3 млрд компенсации, Украина, отметил он, добивалась ареста активов "Газпрома" по всей Европе, что привело к положительному результату.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита.