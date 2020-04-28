Крушение рейса MH17: за доставку "Бука" отвечал генерал-полковник ФСБ Андрей Бурлака, – Bellingcat

Генерал-полковник Андрей Бурлака курировал поставки боевикам тяжелой военной техники через российско-украинскую границу летом 2014 года

Журналистам-расследователям Тhe Insider и Bellingcat удалось идентифицировать одного из ключевых фигурантов расследуемого дела о сбитом Боинге рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Им оказался заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака. На данный момент он самый высокопоставленный фигурант дела.

Об этом сообщает The Insider.

Согласно расследованию, летом 2014 года Бурлака курировал поставки боевикам тяжелой военной техники через российско-украинскую границу, в том числе "Бука", которым был сбит самолет.

Непосредственно перед днем катастрофы контакты между ДНР и кремлевскими кураторами шли постоянные переговоры через специальные телефоны, предоставленные ФСБ. В их перехватах фигурируют фамилии Бортникова и Шойгу, есть голос Суркова, и фигурирует имя некоего "Владимира Ивановича".

Боевики "ДНР" между собой называли "Владимира Ивановича" командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. Всего расследователи Тhe Insider и Bellingcat выложили записи четырех разговоров, в которых участвует "Владимир Иванович", и пяти разговоров, в которых он упоминается.

Путем обширных исследований телефонных записей, данных о путешествиях и технологии голосового сравнения журналисты Тhe Insider и Bellingcat пришли к выводу, что "Владимиром Ивановичем" на самом деле является генерал-полковник ФСБ Андрей Иванович Бурлака.

"Этот генерал ФСБ является высшим российским должностным лицом, признанным в качестве лица, представляющего интерес для уголовного расследования смерти MH17", - написали Тhe Insider и Bellingcat.

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, ВВС получила информацию о перемещениях генерала в 2014 году и выяснила, что в день падения "Боинга" Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Фоноскопическая экспертиза, сделанная по запросу ВВС, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и "Владимира Ивановича".

Один источник, назвавший ВВС вероятное имя "Владимира Ивановича", уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду - Героя России.

Напомним, Рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит самолет. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России. Власти России отрицают причастность к катастрофе.

В ходе судебного заседания по делу о крушении MH17 в Нидерландах сторона обвинения заявила, что в 2014 году в Украину из России отправили минимум две установки "Бук", одна из которых сломалась по дороге.

Как ранее сообщал Фокус:

В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.

А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.

Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.

После этого, МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".

А Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.

Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.

Недавно Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины.

Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.