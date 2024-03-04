Зеленского хотели убить сотрудники ГРУ РФ "Петров и Боширов", — Bellingcat (видео)

По информации расследователя Христо Грозева, операцию по ликвидации президента Украины спецслужбы России начали задолго до начала полномасштабного вторжения.

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Подробности покушения на верхушку политического руководства Украины, в частности президента Владимира Зеленского, сообщил журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. Об этом он 2 марта рассказал в эфире YouTube-канала "Зыгарь".

Грозев подчеркнул, что операцию по ликвидации первого лица государства ГРУ России начало за долгие месяцы до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Детали покушения

ГРУшники обещали Путину провести блиц-спецоперацию и этим закончить войну, рассказывает Грозев. Для этого за несколько недель до начала войны 30 "специалистов" ГРУ — элитная группа российских спецназовцев, "вооруженных до зубов" — зашли в Украину через Беларусь, чтобы уничтожить политическое руководство. Они должны были в нужный момент захватить правительственный квартал Киева и ликвидировать министров и президента Зеленского.

"Часть из них вошла в Киев и готовилась к взятию правительственного квартала, люди, подчиненные Аверьянову (генерал ГРУ, руководитель подразделения, подозреваемого в организации серии отравлений и взрывов в Европе. — Ред.). Но их операция сразу пошла не по плану, часть их убили, другая часть свалила обратно в Россию и оттуда планирует диверсионные действия", — подчеркнул журналист.

По информации Грозева, еще до вторжения 2022 года на базе ГРУ РФ был создан "клон" ЧВК "Вагнер", который и должен был совершить покушение. После 24 февраля московским спецназовцам таки удалось попасть в Киев. Главная их задача заключалась в уничтожении политического руководства Украины и причинении хаоса в государстве.

Глава Bellingcat утверждает, что украинским спецслужбам удалось выследить ГРУшников и прослушать все их разговоры. По его мнению, россияне в чем-то просчитались и, по крайней мере, часть российских диверсантов украинцам удалось разоблачить и уничтожить, впрочем, не всех.

При этом Грозев свидетельствует, что в России оказалось не так много специалистов, которые могли осуществить такую масштабную операцию, поэтому задействовали буквально всех. Среди ГРУшников, которые собирались убить Зеленского, были известные всем так называемые Петров и Боширов, настоящие имена которых соответственно Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Это именно те агенты, которые были разоблачены как виновные в отравлении в 2018 году бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

"Те же люди. Как мало таких "качественных" людей, по их мнению, если они рециклировали тех самых людей, которые взорвали склады в Чехии и Болгарии, которые отравили болгарского бизнесмена Гебрева и Скрипалей. Все эти люди (Петров и Боширов. — Ред.) были на территории Украины, чтобы взять в плен или убить политическое руководство Украины", — констатирует Грозев.

Российские агенты Чепига (слева) и Мишкин Фото: Из открытых источников

Журналист подчеркивает, что, кроме тех россиян, кому удалось спастись в 2022 году, есть и те, кто продолжает время от времени проникать в Украину. Остальные сейчас находятся в российском тылу и участвуют в войне с Украиной дистанционно.

"Мы следили за коммуникациями нескольких членов этой команды. И было и страшно, и смешно: страшно, потому что видели, какие у них цели, а смешно, потому что они с каждым днем становились все менее ура-патриотами, начали критиковать руководство за плохо спланированную операцию. Как команда, которая должна была за неделю обеспечить России победу, они стали психологическими жертвами их же собственной войны", — рассказывает Грозев.

Он добавляет, что вскоре Bellingcat опубликует имена диверсантов, которые в начале войны были засланы в Украину российским ГРУ и которых убили.

"Для нас это важно, потому что эти люди очень опасны... они являются специалистами по организации покушений за рубежом. Поэтому важно понять, кого из них уже нет в живых. Там точно есть те, кто погиб еще тогда, а другие чуть более чем за год вернулись в тыл и начали дальше планировать диверсионные действия из России. Сейчас часть из тех, кто выжил, продолжает заниматься диверсионными проникновениями на территорию Украины из Беларуси".

Кто такой Грозев

Команда проекта Bellingcat во главе с журналистом Христо Грозевым давно известна во всем мире, в частности громкими разоблачениями в отношении московских спецслужб. Именно они опубликовали детальные расследования по сбитию российскими террористами малазийского боинга MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году, отравлению семьи Скрипалей в Британии, подрывам украинских военных складов в Ичне и Балаклее в 2018-м и 2019 годах, а также помогли российскому оппозиционеру Навальному разоблачить тех, кто пытался его отравить "новичком". Впрочем, Грозев предполагает, что Навального все-таки отравили — на этот раз в российской тюрьме на Ямале за Полярным кругом. Конечно, во всех случаях уши торчали прямо из Кремля.

"Я считаю, что это точно условный "новичок". Потому что то, что они "новичком" пытались сделать в 2020 году, очень вероятно и возможно попытались закончить таким же способом. Мой источник после смерти Алексея намекнул, что это не последний инцидент. Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что у него больше нет красных линий и таким образом заставить договариваться об Украине на своих условиях", — подытожил Грозев.

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