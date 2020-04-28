Президенту Бразилии Жаиру Болсонару грозит импичмент

Верховный суд Бразилии дал разрешение на проведение расследования в отношении президента страны Жаира Болсонару, которого обвиняют во вмешательстве в работу правоохранительных органов страны и препятствовании правосудию, сообщило Reuters.

Обвинения против главы государства выдвинул экс-министр юстиции страны Сержиу Мору, который подал в отставку в минувшую пятницу. Он сказал, что президент заставил его сменить начальника федеральной полиции, и обвинил его в попытке вмешаться в антикоррупционные расследования, которые ведутся против членовсемьи президента, вплоть до запроса материалов разведки. Мору также обвинил главу государства в фальсификации документов, заявив, что подпись на указе о снятии с должности главы полиции ему не принадлежит.

"Президент не может быть освобожден от уголовной ответственности за свои деяния, поскольку ни один человек, в том числе глава исполнительной власти страны, не может быть выше конституции и законов республики", – говорится в заявлении Верховного суда. Он поручил провести расследование по обвинениям, выдвинутым Мору, в течение 60 дней.

По итогам проверки прокуратура будет принимать решение, предъявлять ли официальные обвинения президенту. Предъявление обвинений также должно быть одобрено нижней палатой парламента, чтобы дело было передано в Верховный суд. В этом случае Болсонару будет временно освобожден от своей должности на срок до 180 дней. Если же вина президента будет доказана, то он может лишиться своей должности через процедуру импичмента.

Эксперты отмечают, что вероятность такого сценария маловероятна, так как нижнюю палату парламента контролируют сторонники президента. Если же обвинения бывшего министра юстиции не подтвердятся, то он сам будет привлечен к ответственности за ложные обвинения.

Сам Болсонару обвинения в свой адрес считает безосновательными, говоря, что никогда не пытался повлиять на полицию, чтобы выгородить членов своей семьи.

Опрос, проведенный 27 апреля, показал, что большинство бразильцев считают обвинения Мору правдой. При этом 46% считают, что Болсонаро должен уйти в отставку, но 50% – что не должен.

Как ранее сообщал Фокус: