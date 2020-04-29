Смягчение карантина: в Швейцарии детям разрешили обнимать своих дедушек и бабушек

Правительство страны обновило официальные карантинные рекомендации

В Швейцарии власти разрешили детям в возрасте до 10 лет обнимать своих дедушек и бабушек, пересмотрев карантинные рекомендации. Об этом сообщает ВВС.

По словам главы отдела инфекционных заболеваний швейцарского Федерального управления здравоохранения Даниэля Коха, ученые пришли к выводу, что маленькие дети не могут передавать вирус. Но эксперт подчеркнул, что встречи внуков со старшим поколением должны быть непродолжительными и не включать в себя присмотр за детьми.

Доктор Кох заявил, что первоначальный совет соблюдать дистанцию между детьми и пожилыми людьми был обнародован, когда было слишком мало информации о передаче коронавируса. Врач отметил, что многие бабушки и дедушки "живут, чтобы видеться со своими внуками" и это крайне важно для их психического здоровья.

Кох подчеркнул, что риск для дедушек и бабушек представляют не внуки, а их родители.

Такое руководство было пересмотрено после консультаций с экспертами из университетов в Цюрихе, Берне и Женеве. Новый совет от властей касается маленьких детей, у которых нет симптомов COVID-19, в это же время, дети старшего возраста все еще должны соблюдать дистанцию со своими пожилыми родственниками.

Однако не все эксперты согласны с выводами правительства Швейцарии. Главный вирусолог Германии Кристиан Дростен заявил, что пока недостаточно данных о том, могут ли маленькие дети передавать вирус.

Немецкий эксперт подчеркнул, что разные результаты исследований давали различные ответы на то, могут ли заразиться маленькие дети, и как они могут передавать вирус.

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