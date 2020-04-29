Смягчение карантина: в Швейцарии детям разрешили обнимать своих дедушек и бабушек
2020-04-29 15:47:00
Правительство страны обновило официальные карантинные рекомендации
В Швейцарии власти разрешили детям в возрасте до 10 лет обнимать своих дедушек и бабушек, пересмотрев карантинные рекомендации. Об этом сообщает ВВС.
По словам главы отдела инфекционных заболеваний швейцарского Федерального управления здравоохранения Даниэля Коха, ученые пришли к выводу, что маленькие дети не могут передавать вирус. Но эксперт подчеркнул, что встречи внуков со старшим поколением должны быть непродолжительными и не включать в себя присмотр за детьми.
Доктор Кох заявил, что первоначальный совет соблюдать дистанцию между детьми и пожилыми людьми был обнародован, когда было слишком мало информации о передаче коронавируса. Врач отметил, что многие бабушки и дедушки "живут, чтобы видеться со своими внуками" и это крайне важно для их психического здоровья.
Кох подчеркнул, что риск для дедушек и бабушек представляют не внуки, а их родители.
Такое руководство было пересмотрено после консультаций с экспертами из университетов в Цюрихе, Берне и Женеве. Новый совет от властей касается маленьких детей, у которых нет симптомов COVID-19, в это же время, дети старшего возраста все еще должны соблюдать дистанцию со своими пожилыми родственниками.
Однако не все эксперты согласны с выводами правительства Швейцарии. Главный вирусолог Германии Кристиан Дростен заявил, что пока недостаточно данных о том, могут ли маленькие дети передавать вирус.
Немецкий эксперт подчеркнул, что разные результаты исследований давали различные ответы на то, могут ли заразиться маленькие дети, и как они могут передавать вирус.
Как ранее сообщал Фокус:
- Чехия первой в Евросоюзе открыла границы с начала пандемии коронавируса. Гражданам разрешено свободно передвигаться по стране и выезжать за границу.
- А Стокгольм может достичь коллективного иммунитета в мае. В столице Швеции уже 30% населения получило иммунитет от коронавируса.