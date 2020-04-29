В МИД РФ отреагировали на перевооружение американских подлодок

В российском МИД заявили, что США целенаправленно стирают грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия применит против США ядерное оружие в случае атаки баллистическими ракетами с бортов американских подводных лодок. Об этом сообщает Интерфакс.

"Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия", – заявила Захарова, комментируя публикацию на сайте Госдепа США о перевооружении части подводных лодок ракетами с ядерными зарядами "малой мощности".

Захарова сослалась на военную доктрину РФ, подчеркнув, что подобная атака будет считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны Москвы.

"Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России", – сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, США целенаправленно стирают грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведет к снижению ядерного порога.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают "невероятное новое вооружение", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное оружие.