Травяная настойка от COVID-19. Африканские страны раскупают "лекарство" от коронавируса
2020-05-04 12:27:00
Мадагаскар утверждает, что нашел лекарство от коронавируса и налаживает его экспорт
Мадагаскар начал отправлять в африканские страны свое "лекарство" на травах от коронавируса. Об этом сообщает ВВС.
Так, президент Танзании Джон Магуфули заявил, что отправляет на Мадагаскар самолет, чтобы доставить в страну травяной тоник, рекламируемый как лекарство от коронавируса. Но Всемирная организация здравоохранения предупредила, что нет никаких доказательств эффективности травяной настойки.
"Я общаюсь с Мадагаскаром, и они уже прислали письмо, в котором говорится, что найдено лекарство. Мы отправим рейс, чтобы привезти лекарство для танзанийцев", – сообщил Магуфули.
Отмечается, что настойка производится на основе растения под названием полынь однолетняя, одного из компонентов, используемого для лечения малярии. Настойка была выпущена под названием Covid-Organics и поступила в продажу после тестирования более чем на 20 людях в течение 3 недель, сообщила начальник штаба президента Танзании Лова Хасинирина Раноромаро.
В ответ на запуск продаж Covid-Organics, в ВОЗ заявили, что они не рекомендуют "самолечение какими-либо лекарствами для профилактики или лечения COVID-19".
Несмотря на это, напиток завоевал внимание в других африканских странах. Так, на минувших выходных "лекарство" было доставлено Мадагаскаром в Гвинею-Бисау. Экваториальная Гвинея забрала свою партию травяного настоя. Также президент Конго собирается закупить партию Covid-Organics.
Стоит подчеркнуть, что президент Танзании уже подвергся широкой критике за свою реакцию на коронавирус. Магуфули призывает граждан продолжать посещать религиозные собрания, также президент считает, что число заразившихся коронавирусом в стране может быть преувеличенным. На данный момент в стране официально зафиксировано 480 подтвержденных случаев коронавируса.
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