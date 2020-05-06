Уже третий министр РФ подхватил коронавирус. В больницу не спешит
2020-05-06 16:21:03
Пока что министр культуры РФ Любимова работает дома, о госпитализации речи не идет, говорит ее пресс-секретарь
Министр культуры РФ Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Усачева, передает российское агентство ТАСС.
В этой связи Любимова ушла на самоизоляцию, о госпитализации пока речи не идет.
"Результаты теста положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", – говорит Усачева.
Ранее коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера.
Также заболели COVID-19 глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня, 6 мая, в России зафиксировали 165 929 случаев. Таким образом, РФ вошла в топ-5 стран по всему по количеству случаев инфицирования.
- Всего же по миру на 6 мая заразились 3 663 824 человека. Количество излечившихся от заболевания приближается к 1,2 млн.