В США заключенный вышел из тюрьмы вместо другого, прикрыв лицо медицинской маской
2020-05-07 15:20:00
Беглец получил персональную информацию осужденного, который должен был выйти из тюрьмы, за $ 1000
В американском Чикаго заключенному удалось выйти из тюрьмы вместо другого осужденного, прикрыв лицо медицинской маской. Об этом сообщает CNN.
Как пишет издание, 21-летний Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона, которого должны были выпустить из тюрьмы под залог $ 50 тыс. Хендерсон пересказал Скотту свою персональную информацию после того, как тот пообещал заплатить $1000.
Скотт надел медицинскую маску, изложил информацию, полученную от Хендерсона, и был отпущен из тюрьмы.
"21-летний Скотт, надев на лицо медицинскую маску, выдал себя за Хендерсона, назвавшись его именем и предоставив его персональную информацию, и покинул тюрьму, под залог", – говорится в заявлении офиса шерифа.
В полиции заявили, что Хендерсону было предъявлено обвинение в содействии побегу. Правоохранители начали поиск беглеца.
Как ранее сообщал Фокус:
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