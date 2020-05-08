Трамп назвал "жуликами" журналистов, получивших "Пулитцера" за статьи об РФ

Президент США говорит, что статьи NYT о вмешательстве РФ в американские выборы – "фейковые"

Президент США Дональд Трамп назвал получивших Пулитцеровские премии журналистов "жуликами" и их статьи о вмешательстве РФ в американские выборы – "фейковыми". Об этом пишет Washington Times.

"Пулитцеровские премии нужно вернуть, потому что вы знаете, что они были присуждены несправедливо. Пулитцеровский комитет или кто-либо другой, кто вручает призы, будут опозорены до той поры, пока они не заберут их обратно", – заявил Трамп.

5 мая в США огласили лауреатов Пулитцеровской премии. В номинации "Международная журналистика" награду получили сотрудники газеты The New York Times за описание вмешательства РФ в дела других стран.

В публикациях NYT в том числе рассказывается, как бывший советник по нацбезопасности президента Трампа Майкл Флин обсуждал вопрос антироссийских санкций с послом РФ в США.

Трамп же говорит, что 6 мая Минюст США прекратил уголовное преследование его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, поэтому статьи NYT – "фейковые".

Флинн – один из высокопоставленных приближенных Трампа. Его привлекли к ответственности по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В начале 2017 года Флинна уволили с должности советника по нацбезопасности после того, как он дезинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих переговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Также Флинн дал ФБР ложные показания об этом.

"Вы убедились в этом, после публикации новых документов. В них абсолютно очевидно, что не было никакого сговора с Россией", – заявил Трамп, после закрытия дела против Флинна.

Как ранее писал Фокус:

В 2017 году Пулитцеровскую премию в номинации "Новостная фотография" получил фотожурналист украинского происхождения Дэниел Берегулак. Он награжден за фоторепортаж о кровавой борьбе с наркомафией на Филиппинах, сделанный для газеты New York Times. Ранее эта же серия фотографий заняла призовое место на конкурсе World Press Photo.