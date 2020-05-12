Татьяна Навка считает, что Песков принес коронавирус с работы
2020-05-12 17:08:00
По словам жены пресс-секретаря Путина, только Песков ходил на работу, а вся семья была на изоляции
Супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, Татьяна Навка сообщила, что муж инфицировался коронавирусом на работе.
Об этом сообщает Daily Storm.
По ее словам, с начала действия ограничительных мер вся семья находилась в изоляции, и только Песков ходил на работу.
"В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", – говорит она.
Навка отметила, что они оба находятся в больнице. При этом, Песков уже больше месяца не видился с Путиным.
Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Кроме того, Covid-19 заболела и его жена – Татьяна Навка.
Отметим, ранее коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера.
Также заболели COVID-19 глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.
Кроме того, министр культуры РФ Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус.
Как ранее сообщал Фокус:
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