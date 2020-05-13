Facebook обнаружила в апреле 50 млн постов с фейками о коронавирусе

В марте было обнаружено 40 млн ложных сообщений

Компания Facebook сообщила, что обнаружила в апреле в своей одноименной соцсети 50 млн сообщений с фейковой информацией о COVID-19, говорится в ее обновленном отчете. На сообщениях с недостоверной информацией она помещает специальную предупредительную отметку. В марте было обнаружено 40 млн таких сообщений.

"Когда люди видели предупреждающие надписи, в 95% случаев они не переходили на просмотр исходного контента. На сегодняшний день мы также удалили сотни тысяч единиц дезинформации, которые могут привести к неизбежному физическому ущербу", – говорится в отчете.

Facebook и Instagram (принадлежит компании Facebook) направили около 2 млрд человек на ресурсы Всемирной организации здравоохранения и других органов здравоохранения через информационный центр о коронавирусе.

Компания сообщила, чтобы остановить распространение дезинформации и вредоносного контента о COVID-19 она сотрудничает с 60 организациями, которые проверяют и оценивают контент на 50 языках по всему миру. С начала марта появилось восемь новых таких партнеров, в результате охват вырос на десяток новых стран. В частности, добавили MyGoPen на Тайване, AFP и DPA в Нидерландах, Reuters в Великобритании.

Также объявлено о первом раунде получателей грантовой программы компании в размере 1 млн долларов в партнерстве с Международной сетью по проверке фактов. Предоставили гранты 13 проверяющим факты организациям по всему миру для поддержки проектов в Италии, Испании, Колумбии, Индии, Республике Конго и других странах. Среди получателей грантов и украинская организация VoxUkraine. Новых получателей грантов обещано объявить в ближайшие недели.

Как ранее сообщал Фокус: