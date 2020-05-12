И.о. министра образования рассказала, когда пройдет ВНО
2020-05-12 14:58:00
Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля
Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.
Об этом сообщила в эфире телеканала Украина 24.
"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач",– говорит Мандзий.
Кроме того, по ее словам, даты приема в ВУЗы были изменены.
По ее словам, сами учебные заведения должны опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Отсрочена подача документов, это будет происходить в августе. Сама процедура поступления не изменилась.
"Что касается выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО", – сообщила Мандзий.
Напомним, Министерство образования и науки переносит начало вступительной кампании в ВУЗы на август.
Как ранее сообщал Фокус:
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