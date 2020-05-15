Ремейк фильма "Лицо со шрамом" снимет Лука Гуаданьино

Universal Pictures задумалась над этим проектом еще в 2011 году

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом" (Scarface) 1983 года. Сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны, продюсером будет Скотт Стубер. Ранее Гуаданьино получил "Оскар" за фильм «Назови меня своим именем» 2017 года.

"Лука Гуаданьино будет снимать переосмысление "Лица со шрамом", – говорится в сообщении студии Universal Pictures, на которое ссылается издание Deadline. Студия задумалась над этим проектом еще в 2011 году.

Режиссером картины 1983 года был Брайан Де Пальма. Она сама была ремейком фильма 1932 года. В картине 1983 года главную роль кубинского гангстера Тони Монтана сыграл Аль Пачино. В фильме также снимались Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио, Роберт Лоджа, Мюррэй Абрахам, Пол Шенар.

В фильме 1932 года итальянец (Пол Муни) захватил контроль в криминальном Чикаго, а в его ремейке Монтана стремился подчинить себе торговлю кокаином в Майами 1980-х годов.

Рейтинг "Лица со шрамом" (1983) на сайте IMDb равен 8,3. Он там занимает 146-е место в списке лучших фильмов.

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