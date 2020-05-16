РПЦ отказалась от портрета Сталина в главном храме российской армии

Мозаику с советским генсеком передадут в музей

Русская православная церковь решила передать в музей мозаику с изображением Иосифа Сталина, которую должны были разместить в главном храме вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" в Московской области. Об этом заявил словам глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству Леонид Калинин, сообщает "РИА Новости".

"Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, — ну, значит, не нужно это", — заявил он.

Мозаику будут хранить в музее на территории парка. При этом в РПЦ заявили, что в данном случае речь идет "не о выборе между добром и злом", а всего лишь о "концепции размещения тех или иных лиц".

"Нужно ли немножко "приземлить" храм к историческим событиям, или все-таки их оставить в музее, потому что там это будет более уместно? Вот в этой плоскости вполне дискуссия возможна, и решение должно быть в духе Христовой любви", — добавил священник.

Напомним, главный храм вооруженных сил РФ Воскресения Христова планировали открыть 9 мая 2020 года, но дату перенесли из-за карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля росСМИ опубликовали фото внутренней отделки храма росармии. Оказалось, что на стенах изображено мозаичное панно об аннексии Крыма с изображениями президента РФ Владимира Путина и министра обо Сергея Шойгу. На еще одной мозаике о параде победы в 1945 году был изображен портрет Сталина.

В РПЦ объяснили появление на стенах храма Путина и Сталина традицией изображать в храмах портреты исторических личностей.