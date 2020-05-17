В Германии посетители кафе носят на головах аквапалки для плавания из-за COVID-19

Кафе в Шверине нашло оригинальный способ заставить клиентов придерживаться дистанции

Владельцы одного из кафе в Германии нашли оригинальный способ заставить своих посетителей держать социальную дистанцию. Об этом сообщает CNN.

Так, после смягчения карантина в стране, в городе Шверин открылись местные кафе и бары. Немцам разрешили посещать заведения, но при условии соблюдения социальной дистанции. Обычно для этого, кафе делают разметку на полу или вывешивают экраны из акрилового стекла.

Но посетителям кафе в Шверине раздавали соломенный шляпы, на которые были прикреплены аквапалки (нудлс), предназначенные для плавания в бассейнах. Владелица заведения Жаклин Рот разместила фотографии посетителей в странных головных уборах у себя в соцести.

"Сегодня это так: измерение расстояния", – написала Рот в Facebook.

По словам 52-летней Рот, необычные головные уборы совсем не мешали посетителям наслаждаться отдыхом в кафе. Также владелица заведения сообщила, что в обычное время ее кафе вмещает 36 столов внутри и 20 – на летней площадке.

"Но из-за новых норм и социального дистанцирования у нас всего 12 столов внутри и лишь 8 снаружи", – добавила Рот.

Столы в кафе размещаются на расстоянии около 80 см друг от друга.

Недавно Германия сняла некоторые ограничения из-за пандемии коронавируса, после того как канцлер Ангела Меркель заявила, что страна прошла первый этап пандемии. Тем не менее, Меркель предупредила, что в Германии может произойти новый всплеск инфекций, если люди перестанут придерживаться физического дистанцирования.

На данный момент в Германии подтверждено 176 тыс. случаев коронавируса, 153 тыс. выздоровели, а еще 8027 человек умерли от COIVD-19.

Как ранее сообщал Фокус: