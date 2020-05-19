МИД Японии вновь официально заявил о претензиях на Южные Курилы

Территориальный спор Японии и России длится уже более 60 лет

Япония вновь назвала часть Курильских островов своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны. Об этом сообщило издание Japan Times.

В Японии эти острова называют северными территориями, а в России – Южными Курилами.

Эти острова были вписаны "Синюю книгу по дипломатии" – доклад, который глава МИД страны ежегодно представляет правительству. Из нее острова были вычеркнуты в 2019 году. Вместо этого заявлялось, что государство намерено решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией.

Сейчас в докладе говорится, что "спор по поводу островов, лежащих у самого северного острова Японии Хоккайдо и омываемых Тихим океан и Охотским морем, вызывает наибольшую обеспокоенность", и что усилия по достижению соглашения будут продолжены.

В прошлом году Япония рассчитывала добиться дипломатического урегулирования территориального спора с Россией. Kyodo отмечает, что решение о возвращении островов в книгу вызвано застоем в решении этого вопроса.

В январе этого года премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Токио будет действовать решительно и без колебаний, чтобы добиться заключения мирного договора с Москвой, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны из-за территориальных разногласий.

Состояние войны между СССР и Японией официально прекратилось после того, как стороны поставили свои подписи под Совместной декларацией от 19 октября 1956 года. Государства также восстановили дипломатические отношения. В соответствии с девятой статьей этого документа, правительство СССР согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов (они были захвачены в ходе войны). Главное условие заключения мирного договора – фактический переход этих территорий под контроль Токио.

Парламенты СССР и Японии ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года, но острова так и не были переданы.

Как ранее сообщал Фокус: