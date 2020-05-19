В Китае завершили строительство 14-километрового тоннеля под горой
2020-05-19 23:00:00
Его строительство продолжалось в течение 12 лет и велось в крайне неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях
В Китае завершили сложное строительство железнодорожного тоннеля под горой Дажу, который имеет длину 14,5 км и пересекает шесть зон геологического разлома. Об этом сообщает CGTN.
Этот проект назвали одним из самых трудных из реализованных в строительстве тоннелей. Его строительство продолжалось в течение 12 лет и велось в крайне неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.
Работы осложнялись высокой температурой, регулярно достигающей 40 градусов Цельсия, и влажностью 85%.
Для охлаждения в тоннель непрерывно доставляли лед. Из-за тяжелых условий строители работали в режиме трехчасовых смен.
Тоннель под горой Дажу теперь является ключевой частью железной дороги, которая соединяет города Дали и Руили на юго-западе провинции Юньнань.
Как ранее сообщал Фокус:
- Компания The Boring Company начала строительство скоростного подземного тоннеля Loop в Лас-Вегасе.
- Власти Германии одобрили план строительства подводного туннеля в Данию стоимостью более 8 млрд долларов.