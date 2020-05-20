"Мрия" привезла из Китая в Польшу некачественные маски по завышенной цене, – СМИ

Весь груз профинансировало польское правительство

Украинская "Мрия" доставила из Китая в Польшу некачественные маски и респираторы, купленные по завышенной цене. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza, материал переводит BBC News Украина.

Встречать "Мрию" 14 апреля приехал лично премьер-министр Матеуш Моравецкий. В своей речи он поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, который договорился с лидером КНР Си Цзиньпинем о поскавках средств защиты от коронавируса.

Спустя неделю после прибытия груза польска компания-поставщик Quantron SA обратилась в Центральный институт охраны труда для тестирования респираторов, объяснив, это желанием продавать средства защиты в Европе.

Результаты тестирования долго не обнародовали. Глава Минздрава Польши даже заявил, что "большая партия прибывших из Китая респираторов не соответствует стандартам".

В конце-концов, компания, которая и организовала закупку респираторов, заявила, что груз из Китая – ненадлежащего качества. "Мы сразу проинформировали об этом сторону, которая получила эту партию. Также мы обратились к поставщику и ожидаем от него объяснений", – заявили в госконцерне KGHM.

Также оказалось, что 1,3 млн медицинских масок, прибывших в Польшу, купили у китайцев по $2 за штуку, тогда как их нынешняя цена вместе со скидками едва ли достигает $0,5.

Более того, респираторы FFP2 и FFP3 не были сертифицированы для использования в ЕС, а сертификат качества, который предоставила для груза неназванная итальянская компания, не распространялся на медицинское оборудование.

Gazeta Wyborcza уточняет, что весь груз профинансировало польское правительство.

Как ранее сообщал Фокус:

14 апреля, по заказу корпораций KGHM и Lotos, украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу из Китая 96 тонн средств индивидуальной защиты. Всего в перевозках медоборудования в мире задействованы шесть самолетов "Авиалиний Антонова".

19 апреля "Мрия" приземлилась уже во французском аэропорту Париж-Ватри, куда доставила 150 тонн медицинских грузов (также из Китая).