"Мрия" привезла из Китая в Польшу некачественные маски по завышенной цене, – СМИ
2020-05-20 21:26:40
Весь груз профинансировало польское правительство
Украинская "Мрия" доставила из Китая в Польшу некачественные маски и респираторы, купленные по завышенной цене. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza, материал переводит BBC News Украина.
Встречать "Мрию" 14 апреля приехал лично премьер-министр Матеуш Моравецкий. В своей речи он поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, который договорился с лидером КНР Си Цзиньпинем о поскавках средств защиты от коронавируса.
Спустя неделю после прибытия груза польска компания-поставщик Quantron SA обратилась в Центральный институт охраны труда для тестирования респираторов, объяснив, это желанием продавать средства защиты в Европе.
Результаты тестирования долго не обнародовали. Глава Минздрава Польши даже заявил, что "большая партия прибывших из Китая респираторов не соответствует стандартам".
В конце-концов, компания, которая и организовала закупку респираторов, заявила, что груз из Китая – ненадлежащего качества. "Мы сразу проинформировали об этом сторону, которая получила эту партию. Также мы обратились к поставщику и ожидаем от него объяснений", – заявили в госконцерне KGHM.
Также оказалось, что 1,3 млн медицинских масок, прибывших в Польшу, купили у китайцев по $2 за штуку, тогда как их нынешняя цена вместе со скидками едва ли достигает $0,5.
Более того, респираторы FFP2 и FFP3 не были сертифицированы для использования в ЕС, а сертификат качества, который предоставила для груза неназванная итальянская компания, не распространялся на медицинское оборудование.
Gazeta Wyborcza уточняет, что весь груз профинансировало польское правительство.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 апреля, по заказу корпораций KGHM и Lotos, украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу из Китая 96 тонн средств индивидуальной защиты. Всего в перевозках медоборудования в мире задействованы шесть самолетов "Авиалиний Антонова".
- 19 апреля "Мрия" приземлилась уже во французском аэропорту Париж-Ватри, куда доставила 150 тонн медицинских грузов (также из Китая).
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина задействует самолеты "Мрия" и "Руслан" транспортировки медоборудования по воздуху в страны НАТО.