Террорист открыл стрельбу на базе ВМС США в Техасе, ранив одного военнослужащего

Инцидент расследует ФБР

Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США Корпус-Кристи, штат Техас, ранив одного военнослужащего, который выполнял обязанности по охране объекта. Об этом сообщается на странице авиабазы в Facebook.

Нападавший пытался проехать на базу на автомобиле, но сотрудники службы безопасности своевременно установили барьер. Тогда мужчина вышел из машины и открыл огонь. Во время перестрелки стрелок был убит, успев ранить одного военнослужащего.

После сообщения об инциденте территория военной базы была сразу закрыта. Военнослужащий, получивший легкое ранение, был направлен в военный госпиталь.

Как сообщает Forbes, Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает инцидент, как акт, связанный с терроризмом.

"Мы определили, что инцидент, произошедший сегодня утром на авиабазе ВМС Корпус-Кристи, связан с терроризмом. Мы активно работаем… над расследованием, которое все еще проводится", – заявила на пресс-конференции специальный агент ФБР Лия Гривз.

Она не уточнила возможные мотивы стрельбы и не сказала, почему следователи считают, что было намерение совершить террористический акт.

Также сообщается, что в нападении мог участвовать еще один человек, однако следователи никакой информации о нем не предоставили.

Как ранее сообщал Фокус:

5 декабря 2019 года на военно-морской базе в Пенсаколе в штате Флорида произошла перестрелка, в результате которой три человека погибли включая нападавшего.