Крушение самолета в Пакистане: из под обломков достали 11 тел и одного выжившего

Перед крушением пилот самолета сообщил о технической проблеме

В пятницу, 22 мая, в пакистанском городе Карачи, в жилом районе, упал пассажирский самолет, из под обломков достали 11 тел. Об этом сообщает CNN.

По данным Управления гражданской авиации Пакистана, рейс из Лахора перевозил 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

В больнице Джинны заявили, что к ним были доставлены 11 тел с места крушения самолета. На данный момент пока неизвестно, были это жертвы с борта самолета или жители пострадавшего жилого района.

Фото: Twitter/@wahidbhat32

Также сообщается, что рейс PK 8303 вылетел из Лахора и должен был приземлиться в 14:30 по местному времени (16:30 по Киеву), но пропал с радара. После этого, пилот Airbus A320 направил сигнал о бедствии, сообщив, что у него возникли технические проблемы, говорит представитель Pakistan International Airlines (PIA) Абдулла Хан.

Фото: Twitter/@wahidbhat32

"Ему ответили, что в его распоряжении обе взлетно-посадочные полосы, но он решил зайти на посадку со второго круга. Сейчас мы изучаем возникшую техническую проблему и молимся за утраченные жизни", – сказал Хан.

Фото: Twitter/@wahidbhat32

Он добавил, что во время инцидента также был активирован протокол аварийного реагирования.

Фото: Twitter/@AshmitaBhowal

Управление гражданской авиации Пакистана разрешило возобновить внутренние авиаперелеты в субботу, 16 мая, после двухмесячного карантина из-за пандемии коронавируса. Международные рейсы в Пакистане могут быть возобновлены после 1 июня. Пакистан начал поэтапное ослабление карантина 9 мая.

Кроме этого, как минимум один пассажир пережил крушение авиалайнера. Выжившим оказался банкир Зафар Махмуд, передает Reuters.

Выживший пассажир. Фото: Twitter/@Durrani23456

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