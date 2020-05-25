Протесты в Гонконге: Тайвань обещает предоставить любую "необходимую помощь"

Президент Тайваня заявила, что пули и репрессии – не способ удовлетворить чаяния гонконгского народа о свободе и демократии

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что готова предоставить народу Гонконга любую "необходимую помощь" после того, как там возобновились многотысячные антиправительственные протесты против недавно предложенного Пекином законодательства о национальной безопасности.

Об этом сообщает Аljazeera.

По мнению Цай, предложенный закон представляет собой серьезную угрозу независимости судебной власти и правам граждан.

Издание отмечает, что это заявление может разозлить Китай, который считает Тайвань частью своей территории.

В воскресенье полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать тысячи людей, которые собрались в знак протеста против планов Пекина.

Президент Тайваня заявила, что пули и репрессии – не способ удовлетворить чаяния гонконгского народа о свободе и демократии.

"В меняющейся ситуации международное сообщество протянуло руку помощи народу Гонконга", – отметила Цай.

"Тайвань будет упорно продвигаться в своих намерениях предоставить народу Гонконга всю необходимую помощь", – добавила она.

На Тайване нет закона о беженцах, однако власти обещают помочь всем гражданам Гонконга, чья безопасность и свобода находятся под угрозой.

Поддержка протестов со стороны Цай ухудшила и без того плохие отношения между Тайбэем и Пекином. Китай, который считает остров собственной территорией, обвинил сторонников независимости Тайваня в сговоре с протестующими.

В то же время, Цай утверждает, что Тайвань уже давно является независимой страной с официальным названием Китайская Республика. Она пообещала добиваться стабильности в отношениях с Китаем, заявив, что "мир, равенство, демократия и диалог" должны стать основой для контактов между сторонами.

Как ранее сообщал Фокус:

24 мая в Гонконге возобновились многотысячные антиправительственные протесты. Поводом для них стали планы Пекина принять закон о национальной безопасности в Гонконге.

Предущие массовые протесты в Гонконге были вызваны планами принять закон об экстрадии в Китай. В итоге местные власти отозвали скандальный законопроект.