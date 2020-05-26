Причиной катастрофы могли стать технические неполадки при испытании после техобслуживания

В России, в аэропорту Угольные Копи, расположенном в Анадырском районе Чукотки, разбился военный вертолет Ми-8, упав с высоты 20 метров. После столкновения с землей, воздушное судно загорелось. Погибли все четверо членов экипажа.

Об этом передает Интерфакс.

Сообщается, что причиной катастрофы могли стать технические неполадки при испытании после техобслуживания.

"Инцидент произошел по причине обнаруженной неисправности на высоте 30 метров", – сказал источник издания.

По информации Минобороны РФ, вертолет упал при выполнении учебно-тренировочного полета. После аварии на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить.

"В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета", – говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщил канал 360, вертолёт завис на высоте около 20-ти метров, затем резко накренился и направился к земле. Машина рухнула и развалилась на части. Подоспевшие экстренные службы оказались бессильны: все четверо членов экипажа получили ранения не совместимые с жизнью.

Черные ящики Ми-8 уже нашли, их состояние удовлетворительное.

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая в России, в 20 километрах от города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение военно-транспортный вертолет Ми-8. Весь экипаж в составе трех человек погиб.

При крушении вертолета в России погиб депутат Государственной думы, мультимиллиардер Айрат Хайруллин, который в марте 2014 года поддержал оккупацию Крыма.