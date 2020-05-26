Трамп допустил смену места проведения съезда республиканцев из-за коронавируса

Местные власти штата Северная Каролина не дают гарантий, что разрешат провести республиканцам съезд в том формате, который был запланирован до пандемии

Президент США Дональд Трамп не исключает переноса Национального съезда Республиканской партии из Северной Каролины в другое место из-за пандемии коронавируса и позиции местных властей. Об этом он написал в Twitter.

Республиканский съезд запланирован на 24 августа в городе Шарлотт (Северная Каролина).

Однако местные власти штата, где преобладают демократы, в понедельник заявили, что еще не приняли окончательного решения о форме проведения Национального съезда Республиканской партии в условиях эпидемии коронавируса.

"Я очень люблю великий штат Северная Каролина, и всегда настаивал, чтобы Национальный съезда Республиканской партии состоялся в Шарлотте в конце августа. К сожалению, губернатор штата, демократ Рой Купер по-прежнему находится в карантинном настроении и не может гарантировать, что разрешит нам сделать это…", – написал Трамп.

Глава Белого дома потребовал от местных властей немедленно дать ответ, будет ли разрешено республиканцам проводить свой съезд в том формате, который был запланирован до пандемии.

В противном случае республиканцы грозятся найти новую площадку для проведения Национального съезда.

Как ранее сообщал Фокус:

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