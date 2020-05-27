В Британии впервые в мире на новорожденном испытали лекарство с каннабисом

Ребенок появился на свет неожиданно рано и был в плохом состоянии

В Великобритании первый новорожденный ребенок, появившийся на свет в результате экстренного кесарева сечения, испытал на себе лекарство с каннабисом. Об этом сообщает The Guardian.

По словам врачей, исследуемое лекарство должно помочь новорожденным детям с риском судорог и черепно-мозговыми травмами. Первый испытуемый был доставлен в больницу Норфолка 11 марта. Новорожденный Оскар Пароди появился на свет неожиданно рано и был переведен в отделение интенсивной терапии в плохом состоянии. В течение 72 часов он получал охлаждающую терапию, которая назначается новорожденным при повреждении головного мозга.

"После родов ко мне обратились с просьбой принять участие в этом исследовании, и я посоветовалась с мамой и братом, который готовится стать парамедиком. Это было тяжело, но я хотела сделать все возможное, чтобы помочь своему малышу. Оскар находился в больнице в течение 9 дней, и за ним следили 24/7", – рассказала мать Пароди.

В исследовании медики пытались выяснить, является ли лекарство безопасным и эффективным для снижения последствий черепно-мозговой травмы у детей с гипоксически-ишемическим поражением головного мозга новорожденных (недостаточное кровоснабжение головного мозга ребенка во время беременности матери, родов или в течение первого месяца его жизни).

"Впервые лекарство, полученное из каннабиса, было испытано внутривенно на ребенке. Есть надежда, что оно будет полезно для предотвращения судорог и защиты мозга новорожденных", – говорит консультант-неонатолог, профессор Пол Кларк.

Отмечается, что после этого, лекарство было испытано на еще одном новорожденном, появившемся на свет в апреле.

В рамках исследования, детям дается однократная доза лекарства или плацебо в течение 12 часов после рождения.

Терапевтический ингредиент лекарства встречается в природе в каннабисе и его экстрагируют в строго контролируемых условиях, чтобы гарантировать, что компонент тетрагидроканнабинол (ТГК), который вызывает эйфорию, минимален.

"Как и в любом исследовании нового лекарства, возможны неожиданные побочные эффекты и существуют неизвестные риски. Учитывая это, исследование было тщательно спланировано, чтобы сделать его как можно более безопасным, поэтому вначале мы даем детям лишь незначительную дозу, и после следим за ними очень тщательно", – говорит Кларк.

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