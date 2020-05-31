Возле Рима загорелся в воздухе и упал лёгкий самолет

В результате аварии погибли два человека

Поблизости Рима в воскресенье утром разбился сверхлегкий самолет. В результате катастрофы погибло два человека. Об этом передает Vigili del Fuoco.

Как сообщается, незадолго до аварии частный самолет вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью. На борту находились двое молодых мужчин, обугленные тела которых были найдены пожарными, которые прибыли на место происшествия.

По словам свидетелей, прежде чем упасть на землю самолет загорелся.

Расследование аварии уже началось, как со стороны карабинеров, так и со стороны инспекторов из Национального агентства по безопасности полетов.

Издание отмечает, что возможно, имели место неполадки с двигателем.

Как ранее сообщал Фокус:

В Пакистане разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось более 100 человек. Связь самолетом была прервана за минуту до того, как он должен был приземлиться.