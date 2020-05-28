Самолет совершил аварийную посадку в далеком 1944 году

Пара, выгуливавшая собаку на побережье в Великобритании, обнаружила обломки тяжёлого истребителя Бристоль Бофайтер (Bristol Beaufighter) Королевских ВВС времен Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

Грэм Холден и его спутница Деби Хартли потратили почти 30 минут, чтобы сфотографировать находку и увековечить боевую машину.

Холден, который на протяжении 20 лет прогуливался по этому пляжу, сказал, что никогда не ожидал найти что-то подобное в своей жизни.

"Я был здесь только на прошлой неделе, и его там не было. Быть может скоро он снова будет засыпан песком. Кто знает, когда его найдут в следующий раз – возможно, через 80 лет или около того", – сказал Холден.

"Мы были очень удивлены, когда нашли его – это сделало наш день. Мы никогда не находили ничего подобного раньше", – добавила его спутница.

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Пара решила на какое-то время подержать в секрете точное местоположение самолета, опасаясь, что спасатели потеряют некоторые его части. Снимки обломков они передали в Береговую охрану, чтобы находка была задокументирована согласно установленным процедурам.

В ВВС Великобритании подтвердили, что обломки принадлежат одному из самолетов Бристоль Бофайтер, предположительно с серийным номером JM333 из 254-й эскадрильи. В 1944 году, вскоре после взлета у него отказали сразу два двигателя. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку.

Глава коллекции в музее Королевских ВВС в Лондоне Ян Тирск утверждает, что при посадке экипаж не пострадал и переместился в безопасное место.

"21 апреля 1944 года JM333 был оставлен на берегу, когда оба двигателя вышли из строя вскоре после взлета. Экипаж не пострадал и укрылся в безопасном месте", – сказал Тирск.

После происшествия самолет считался полностью списанным.

Во время войны двухмоторный Бристоль был известен впечатляющим размахом крыльев в 18 метров и длиной 12, 5 метров, что позволяло ему развивать скорость более 480 км в час.

Предполагается, что из почти 6 тысяч боевых самолетов этого типа, произведенных во время войны, сейчас в мире осталось всего пять полностью сохраненных версий.

Как ранее писал Фокус:

В январе 2020 года скончался Пол Фарнс, один из последних пилотов, который участвовал в "Битве за Британию" в 1940 году. 101-летнему ветеран был "асом", пилотом, который сбил пять и более вражеских самолетов.