На базе ВВС США в Северной Дакоте произошла стрельба, убиты двое военнослужащих
2020-06-01 21:13:00
Имена погибших будут раскрыты через сутки после уведомления ближайших родственников
На военно-воздушной базе США Grand Forks в штате Северная Дакота в понедельник, 1 июня, произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибли двое военнослужащих. Об этом говорится в сообщении командования базы.
Стрельба произошла в 4:30 утра по местному времени. Командование обещает обнародовать имена погибших через сутки после уведомления ближайших родственников.
"Аварийные службы базы отреагировали на случившееся, оцепили место происшествия, и считают, что никакого риска для персонала базы нет. В знак уважения к семьям погибших, их имена раскрываться не будут течение 24 часов после уведомления ближайших родственников ", – говорится в сообщении.
Ведется расследование инцидента. На месте работает медицинский персонал для оказания психологической помощи нуждающимся.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 мая неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США Корпус-Кристи, штат Техас, ранив одного военнослужащего, который выполнял обязанности по охране объекта.
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