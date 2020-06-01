Президентская гонка и протесты в США: Байден увеличил отрыв от Трампа в соцопросах

Трамп также получил низкие оценки по расовым вопросам

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на фоне общенациональных протестов в ответ на смерть Джорджа Флойда увеличил отрыв от нынешнего президента Дональда Трампа в симпатиях потенциальных избирателей. Об этом говорит новый социологический опрос, пишет Forbes.

Согласно опросу 1060 взрослых жителей США, проведенному с 29 по 30 мая YouGov и Yahoo News, Байден опережает Трампа на 8 пунктов, 48% до 40%.

Трамп получил низкие оценки по расовым вопросам: 53% заявили, что не одобряют его позицию к расовым отношениям, а 52% считают, что сам Трамп является расистом.

Кроме того, 45% респондентов заявили, что расовые отношения ухудшились за последние десять лет, по сравнению с 40%, которые сказали, что остались прежними, и только 14% сказали, что они улучшились.

Стоит отметить, что согласно опросу, проведенному ABC совместно с Washington Post, 53% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение Байдену, по сравнению с 43%, которые привержены Трампу. В сравнении с последним опросом этих же медиа в марте, Байден получил +4 п.п. поддержки среди зарегистрированных избирателей, а Трамп потерял столько же.

В рамках исследования, проведенного с 25 по 28 мая, был опрошен 1001 зарегистрированный избиратель.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.