Возле Мурманска рухнул единственный железнодорожный мост, связывающий город с РФ

Опору моста подмыла река Кола, которая из-за резкого таяния снежного покрова вышла из берегов. Надводная часть моста рухнула

В Мурманской области России из-за паводка рухнул железнодорожный мост через реку Кола. Жезезнодорожное сообщение с Мурманском прервано.

Об этом сообщает Медуза.

Опору моста подмыла река Кола, которая из-за резкого таяния снежного покрова вышла из берегов. Надводная часть моста рухнула.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что опоры моста не укрепляли 90 лет.

"Полностью завершить ремонт планируем за две-три недели. Всех, кто работает и приедет работать на объект, обязательно проверим на коронавирус" – сообщил Чибис, передает Интерфакс. Старые опоры будут демонтированы и заменены на новые, заявил Чибис.

Железнодорожное сообщение с Мурманском прервано до завершения ремонтных работ. "РЖД" ввело запрет на отправку грузов в направлении мурманского узла после обрушения моста между станциями Выходной и Кола.

"Да, вагоны стоят. Мурманск закрыт. Куча "брошенных" поездов", – сказано в сообщении.

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