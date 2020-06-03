Черногория официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране

За 28 дней не зафиксировано ни одного случая Covid-19

Черногория 2 июня официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщили в Twitter правительства.

"Конец эпидемии COVID-19 объявляется в Черногории! Это результат месяцев усилий всей системы и наших граждан. Спасибо за ваше доверие!", – сказано в сообщении.

Официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего случая.

Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии, поскольку за 28 дней минувших новых случаев заболевания в стране не выявили, а все, кто был госпитализирован, – выздоровели, передает Радио Свобода.

Решением правительства в Черногории разрешена деятельность театров и кино, также свадьбы и другие собрания с участием не больше 200 человек.

Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированные не перевижуе 25 человек на 100 тысяч населения.

В Черногории с примерно 600 тысячами жителей было зафиксировано 324 инфицированных коронавирусом, 9 человек умерли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.

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