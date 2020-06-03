Статистика пандемии коронавируса на 3 июня: количество выздоровевших достигло 3 млн

К настоящему времени количество заразившихся коронавирусом составляет 6,4 млн человек, а количество летальных исходов достигло уже 392 тыс.

В мире по состоянию на 3 июня количество инифицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 6 451 966 человек. При этом, зафиксировано 382 479 летальных исхода и 3 066 678 случаев выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

В первую тройку стран-лидеров по распространению коронавируса по-прежнему выходят США (1,8 млн случаев и 108 тыс. смертей), Бразилия (558 тыс. случаев и 31 тыс. смертей) и Россия (423 тыс. случаев и 5 тыс. смертей).

Внизу рейтинга – небольшие изменения. Франция покинула “топ”, а вместо нее в рейтинг вошла Турция, которая заняла последнюю десятую строчку. Сейчас в Турции зафиксировано 165 тыс. случаев коронавируса при 4 тыс. летальных исходах и 129 тыс. вылечившихся от COVID-19.

Франция же сейчас со 151 тыс. инфицированных занимает в рейтинге 12 место.

Как ранее сообщал Фокус:

Бельгийский принц Иоахим заразился коронавирусом после посещения вечеринки в испанской Кордове.