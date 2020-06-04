В Гонконге ввели уголовную ответственность за освистывание гимна Китая

За неуважение к гимну жителям города грозит крупный штраф или 3 года тюрьмы

В четверг, 4 июня, законодатели Гонконга одобрили спорный законопроект, согласно которому оскорбление государственного гимна Китая является преступлением. Об этом сообщает ВВС.

Перед началом голосования охранники увели из зала двух законодателей, которые разлили на полу неизвестную дурно пахнущую жидкость. Парламентарии решили таким образом высказать свой протест против растущего контроля Китая над Гонконгом, а также отметить годовщину разгона на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

В этом году полиция запретила проведение ежегодного бдения, ссылаясь на меры по борьбе с коронавирусом. Вокруг парка Виктория, где должна была состояться демонстрация, полиция установила заграждения, но некоторых активистов они не остановили. Протестующие сносили заграждения и проводили митинги со свечами.

Отмечается, что закон о гимне Китая был также принят на фоне еще более скандального закона о безопасности для Гонконга, разработкой которого занимается правительство Китая.

Закон о гимне Китая предусматривает штраф в размере 6449 долларов США и до 3 лет тюрьмы для всех, кто проявляет неуважение к государственному гимну Китая – Маршу добровольцев.

Также закон требует, чтобы школьники на территории Гонконга обучались китайскому гимну и его истории.

Протестующие в Гонконге видят в законе очередной шаг со стороны Пекина навязать свою волю и ослабить автономию.

Несмотря на это, законопроект был принят Законодательным советом Гонконга 41 голосом против одного, выступившего против. Законодатели от Демократической партии воздержались от голосования.

В последние годы китайский гимн часто освистывали перед матчами с участием футбольной команды Гонконга. Многие фанаты вместо этого пели марш "Слава Гонконгу", который стал неофициальным гимном протестов в Гонконге.

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