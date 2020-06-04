Протесты в США

Apple заблокировала смартфоны, похищенные мародерами в США

Apple заблокировала смартфоны, похищенные мародерами в США

Фото: Apple

На украденную продукцию компании приходят сообщения с призывом вернуть устройство

Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США. Об этом сообщает CNN.

На украденные из магазинов гаджеты приходят сообщения, что устройство отслеживается, и о том, что информация о местоположении будет передана властям. Владельцу предлагают вернуть устройство в магазин, после чего украденный iPhone перестает работать.

"Пожалуйста, верните устройство в магазин Apple. Аппарат блокирован и отслеживается. Местные власти будут уведомлены",  – гласят сообщения, появляющиеся на украденных смартфонах.

Как пишет издание, такие действия Apple не обязательно связаны с массовыми протестами в США. Компания давно разработала программное обеспечение, позволяющее  определять местонахождение похищенных аппаратов. Причем, при покупке смартфона, эта программа не отображается на экране.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.