Евросоюз не откроет свои границы раньше 1 июля

Одновременного открытия для всех стран не будет

Страны Европейского Союза решили продлить запрет на въезд иностранцев.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Иогансон, передает Европейская правда.

"Продолжение запрета на въезд из-за пределов ЕС продлили до конца месяца, чтобы создать условия для постепенного открытия границ после этого", – сказала она.

Относительно критериев, для каких стран и когда открывать границы, в ближайшие дни продолжатся консультации между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.

По ее словам, полное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время часа вопросов к правительству заявил, что открытие границ европейских стран для украинцев этим летом зависит от ситуации с заболеванием на Covid-19 в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев, как точки, в которые они смогут поехать этим летом. Во время принятия этими странами решений относительно допуска граждан Украины нет проблем доверия к статистике, нет проблем доверия к количеству тестов", – сказал Кулеба.

По его словам, открытие границ других государств для украинцев зависит от количества заболевших на Covid-19 на сто тысяч населения.

Вопрос открытия границ является приоритетным для министерства и находится под его личным контролем, сказал Кулеба.

Как ранее собщал Фокус: