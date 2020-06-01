"Прививка от COVID-19". В Египте отец обманул дочерей, чтобы сделать запрещенную операцию

В Египте мужчина обманул трех своих дочерей, что они получат прививки от коронавируса, а вместо этого знакомый врач провел девушка калечащую операцию на женских половых органах. Об этом сообщает ВВС.

По словам генпрокурора Египта, доктор пришел в дом девушек после того, как отец сказал им, что они получат "прививку" от коронавируса. Но вместо этого, трем девушкам в возрасте до 18 лет, провели незаконную операцию по обрезанию женских гениталий.

В Египте калечащие операции были признаны незаконными в 2008 году, но до сих пор остаются распространенными.

Об инциденте девочки рассказали своей матери, которая ранее развелась с их отцом, и женщина уведомила власти о произошедшем.

"Они потеряли сознание, а когда проснулись увидели, что их ноги связаны и ощутили боль в половых органах", – говорится в заявлении прокурора.

Проведение подобных операций было признано уголовным преступлением в стране лишь в 2016 году, и врачи могут быть заключены в тюрьму на срок до 7 лет. Также любой, кто попросит о проведении калечащей процедуры также может попасть в тюрьму на срок до 3 лет.

Несмотря на принятый закон, в стране пока никто не был успешно привлечен к ответственности. Женские правозащитные организации утверждают, что судьи и полиция не воспринимают законодательство с надлежащей серьезностью.

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