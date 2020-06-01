Победили коронавирус. Новая Зеландия полностью отменяет карантин

В стране почти две недели не фиксировалось ни одного случая COVID-19

В Новой Зеландии заявили, что ликвидировали коронавирус на территории страны и полностью снимают карантин. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, все ограничения для людей и предприятий будут отменены, останется лишь строгий пограничный контроль для предотвращения повторного распространения вируса. Карантинные ограничения в стране будут сняты ночью 8 июня.

"Мы объединились в беспрецедентных масштабах, чтобы побороть вирус. Наша цель состояла в том, чтобы как можно быстрее и безопаснее перебраться на другую сторону. Теперь у нас есть преимущество в восстановлении экономики", – заявила премьер-министр.

Вместо того, чтобы просто пресекать распространение вируса, Новая Зеландия придерживалась четкой стратегии ликвидации. Страна ввела один из самых строгих карантинов в мире, призывая всех граждан оставаться дома и позволяя работать лишь основным службам. Возможно, такое решение спровоцировало глубокую рецессию, но правительство надеется, что отсутствие вируса позволит экономике восстановиться быстрее, чем другим странам.

Снятие карантина, которое наступило раньше ожидаемого срока, еще больше повысило фондовый индекс основных акций страны. В понедельник, 8 июня, он вырос на 3,2% став первым крупным ориентиром в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Семинедельный карантин в Новой Зеландии был смягчен 14 мая. После этого, в течение нескольких недель в стране не фиксировалось новых случаев коронавируса, а те у кого ранее был диагностирован коронавирус – вылечились. На основе статистики, правительство приняло решение снизить национальную готовность из-за пандемии до самого низкого уровня. Это означает, что больше не будет никаких ограничений для бизнеса, внутренних поездок, общественных мероприятий или спортивных соревнований. Жителей Новой Зеландии лишь просят следить за собственными передвижениями, чтобы в случае необходимости, помочь с отслеживанием контактов зараженных.

В основе борьбы Новой Зеландии с COVID-19 легло то, что у коронавируса более длительный инкубационный период. Власти страны использовали это время для выявления и изоляции тех, кто контактировал с зараженным человеком, но фактически еще не был заражен.

Всего в стране было подтверждено 1154 случаев коронавируса, 1132 – выздоровели, а еще 22 пациента умерли.

Как ранее сообщал Фокус: