Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, – ВОЗ
Количество случаев заражения в центральноамериканских странах растет
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в Европе улучшается, однако во всем мире она ухудшается.
Об этом сообщает Reuters.
Он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.
Главный эксперт по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан сказал, что количество случаев заражения в центральноамериканских странах все еще растет.
"Я думаю, что это время серьезного беспокойства", – сказал он, призвав к решительным правительственным шагам и международной поддержке региона.
По словам Райана, теперь необходимо сосредоточиться на предотвращении повторных пиков COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 8 июня число новых случаев продолжает снижаться. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 463 новых случая COVID-19.
- А в США число случаев COVID-19 перевалило за 2 миллиона. В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 обнаружили у 7 093 971 человек, из которых 406 231 умерли, а еще 3 462 573 пациентов выздоровели.