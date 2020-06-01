Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, – ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в Европе улучшается, однако во всем мире она ухудшается.

Об этом сообщает Reuters.

Он призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с пандемией.

Главный эксперт по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан сказал, что количество случаев заражения в центральноамериканских странах все еще растет.

"Я думаю, что это время серьезного беспокойства", – сказал он, призвав к решительным правительственным шагам и международной поддержке региона.

По словам Райана, теперь необходимо сосредоточиться на предотвращении повторных пиков COVID-19.

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