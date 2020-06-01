Панама отправила мигрантов на карантин в джунгли

В целях предотвращения новой вспышки коронавируса власти Панамы изолировали около 200 мигрантов из Африки, Кубы и Гаити в специальном лагере в джунглях. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, мужчины, женщины, дети и старики живут под брезентом или в палатках. Вместе с ними там находятся медицинские работники, которые периодически измеряют температуру и проверяют кровяное давление.

Мигранты не могут покинуть объект без разрешения, хотя могут покупать товары в ближайших магазинах.

На вопрос об условиях жизни мигрантов панамский министр безопасности Хуан Пино сказал, что они находятся "в надежных руках". По его словам, до этого времени только у шестерых из них подтвердился положительный результат теста на коронавирус.

После того, как латиноамериканские страны начали закрывать границы, примерно 2 500 мигрантов оказались в бедственном положении в Панаме. Большинство из них хотят попасть через Латинскую Америку в США.

"Они приехали из разных уголков мира с намерением направиться на север. Но они должны понимать, что сейчас все границы закрыты ... потому что сейчас мир противостоит вирусу. И единственный способ бороться с этим — избегать мобильности", – объяснил панамский министр безопасности.

Как ранее сообщал Фокус:

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусом в Европе улучшается, однако во всем мире она ухудшается.