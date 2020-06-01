В ходе инцидента был ранен один человек

В американской Виржинии полиция арестовала человека, представившегося "президентом" Ку-Клукс-Клана штата, за то, что он въехал в толпу протестующих движения Black Lives Matters (Черные жизни имеют значение). Об этом сообщает BBC.

"36-летний Гарри Роджерс "безрассудно" поехал в направлении протестующих, и при этом специально "газовал", – говорится в сообщении.

В ходе инцидента был ранен один протестующий. Задержанному предъявили обвинения в нападении, попытке вредоносного ранения и уголовного вандализма. Дело расследуют, как преступление на почве ненависти.

По данным медиа, Роджерс – "самый высокопоставленный" участник объединения Ку-Клукс-Клан, среди тех, кто находится на свободе, а не в тюрьме. Он является активным пропагандистом идеологии Конфедерации, одной из сторон в гражданской войне в США, которая выступала против отмены рабства.

В Вирджинии часто возникают конфликты из-за символики и идеологии "конфедератов". В частности, именно в этом штате остался памятник генералу Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли, который теперь планируют демонтировать.

Ку-Клукс-Клан (англ. Ku Klux Klan) - неформальная ультраправая террористическая организация в США, которая выступает за превосходство белой расы.

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