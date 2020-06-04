Протесты в США

В ходе протестов в США сформировалось антиправительственное движение Boogaloo

В ходе протестов в США сформировалось антиправительственное движение Boo...

Фото: CNN

Членов организации объединяет любовь к оружию и презрение к полиции

На фоне массовых протестов из-за убийства полицией Миннеаполиса безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, в США сформировалось новое антиправительственное движение Boogaloo, которое стремится к вооруженному восстанию против существующего строя. Об этом пишет Insider.

Название Boogaloo происходит от фильма Breakinʼ2: Electric Boogaloo, который вошел в культуру как образец неудачного сиквела.

Участники движения сравнивают себя с американскими революционерами и борцами с полицейским насилием. В основном, это белые люди, которые носят с собой оружие и часто надевают гавайские рубашки.

У них нет центральной организации и твердой идеологии, в основном их объединяет любовь к оружию и презрение к полиции и правительственному контролю всякого рода.

 Сразу после инцидента в Миннеаполисе одна из страниц Boogaloo в Facebook призвала группу присоединиться к демонстрациям.

"Слишком долго мы позволяли им убивать нас в наших домах и на улицах. Мы должны стоять с людьми Миннеаполиса. Мы должны поддержать их в протесте против системы, которая оставляет полицейское насилие безнаказанным",  – гласило сообщение.

После этого, представители группы были замечены на протестах в Техасе, Миннесоте, Неваде, Северной Каролине и Кентукки. 

Издание отмечает, что их присутствие вызывало страх у многих протестующих по идеологическим причинам.

На прошлой неделе трое представителей группы были арестованы в Лас-Вегасе за сборку коктейлей Молотова. В другом городе, Денвере, у некоторых из них было конфисковано оружие.

Александр Рейд Росс, исследователь в области национализма при Аналитическом центре правого радикализма, считает, что взгляды членов Boogaloo близки к идеям либертарианства.

"Их оппозиция относится не только к Трампу или расистской полиции, но и к каким-то всеобъемлющим органам федерального правительства, и особенно к федеральной полиции. Эти совпадения в течение долгого времени были довольно распространенным явлением среди правых либертарианцев",  – сказал Рейд Росс.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.
  • В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.