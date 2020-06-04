В ходе протестов в США сформировалось антиправительственное движение Boogaloo
Членов организации объединяет любовь к оружию и презрение к полиции
На фоне массовых протестов из-за убийства полицией Миннеаполиса безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, в США сформировалось новое антиправительственное движение Boogaloo, которое стремится к вооруженному восстанию против существующего строя. Об этом пишет Insider.
Название Boogaloo происходит от фильма Breakinʼ2: Electric Boogaloo, который вошел в культуру как образец неудачного сиквела.
Участники движения сравнивают себя с американскими революционерами и борцами с полицейским насилием. В основном, это белые люди, которые носят с собой оружие и часто надевают гавайские рубашки.
У них нет центральной организации и твердой идеологии, в основном их объединяет любовь к оружию и презрение к полиции и правительственному контролю всякого рода.
Сразу после инцидента в Миннеаполисе одна из страниц Boogaloo в Facebook призвала группу присоединиться к демонстрациям.
"Слишком долго мы позволяли им убивать нас в наших домах и на улицах. Мы должны стоять с людьми Миннеаполиса. Мы должны поддержать их в протесте против системы, которая оставляет полицейское насилие безнаказанным", – гласило сообщение.
После этого, представители группы были замечены на протестах в Техасе, Миннесоте, Неваде, Северной Каролине и Кентукки.
Издание отмечает, что их присутствие вызывало страх у многих протестующих по идеологическим причинам.
На прошлой неделе трое представителей группы были арестованы в Лас-Вегасе за сборку коктейлей Молотова. В другом городе, Денвере, у некоторых из них было конфисковано оружие.
Александр Рейд Росс, исследователь в области национализма при Аналитическом центре правого радикализма, считает, что взгляды членов Boogaloo близки к идеям либертарианства.
"Их оппозиция относится не только к Трампу или расистской полиции, но и к каким-то всеобъемлющим органам федерального правительства, и особенно к федеральной полиции. Эти совпадения в течение долгого времени были довольно распространенным явлением среди правых либертарианцев", – сказал Рейд Росс.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.
- В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.
- 30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.
- В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.