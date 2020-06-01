Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя 34 года. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает BBC.

Прокуратура установила, что Пальме убил Стиг Энгстрём, работавший графическим дизайнером в страховой компании Skandia, офис которой находился неподалеку от места убийства.

Прокурор отметил, что не может предъявить ему обвинения, так как виновный мертв. По этой причине дело закрыли.

Прокурор добавил, что следствие так и не нашло орудие убийства. Пули, обнаруженные на месте происшествия, не смогли связать с конкретным пистолетом.

Стиг Энгстрём/Фото: sydsvenskan

Основанием для подозрения Энгстрёма в убийстве Пальме стали показания свидетелей. Дизайнера допросили полицейские: во время беседы он путался в показаниях и не мог точно сказать, что делал в день гибели политика. Энгстрём покончил жизнь самоубийством в 2000 году. Было высказано предположение, что Энгстрьом убил Пальме из-за левых взглядов премьер-министра.

Убийство Улофа Пальме, возглавлявшего правительство Швеции с 1969 по 1976 год, а также с 1982 года, произошло вечером 28 февраля 1986 года после того, как он и его жена Лисбет Пальме вышли из кинотеатра в Стокгольме. Она была ранена во время нападения и позже узнала стрелка – преступника Кристера Петтерссона. Он был осужден за убийство Пальме, но позже приговор отменили, а убийство оставалось неразгаданной тайной.

Швеция возобновила расследование убийства Пальме в 2016 году.

Улоф Пальме принимал участие в переговорах об окончании ирано-иракской войны, он резко критиковал войну во Вьетнаме, был сторонником борьбы c апартеидом в Южной Африке. В 1987 году была учреждена правозащитная премия его имени.

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