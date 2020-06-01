США открывают консульство в Гренландии

В Вашингтоне заявили, что открытие консульства отражает приверженность Америки углублению сотрудничества с народом Гренландии и всем Королевством Дания

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил об открытии в среду, 10 июня, консульства США в Гренландии. Об этом передает пресс-служба Госдепа.

В своем заявлении Помпео отметил, что открытие консульства "отражает приверженность Америки углублению сотрудничества с народом Гренландии и всем Королевством Дания".

"Наше присутствие в Нууке (столица Гренландии) послужит благополучию, которое мы разделяем с нашими друзьями в Дании и Гренландии, работая совместно с другими союзниками и партнерами в Арктике для обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе", – заявил Помпео.

Ранее в Госдепе заявили о том, что США выделят более $12 млн на развитие этой территории в составе Дании в рамках усилий по укреплению своего присутствия в Арктике. Дипломат, при этом, заверил, что о покупке Гренландии Вашингтоном речь не идет.

Напомним, Дания дала согласие на открытие консульства США в Гренландии, которая является ее автономной частью. Это произошло через четыре месяца после того, как скандинавская страна отвергла идею американского президента Дональда Трампа купить этот остров.

Как ранее сообщал Фокус:

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