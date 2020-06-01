Противники Трампа в Республиканской партии назвали его "Вторым конфедеративным президентом"
Накануне президент США отверг предложение переименовать десять баз армии США, которые носят имена конфедератов
Группа противников президента Дональда Трампа из числа республиканцев заявила, что он заслужил титул второго президента Конфедеративных штатов Америки.
Об этом говорится в заявлении сообщества Lincoln Project, целью которого является не допустить переизбрания Трампа на второй срок.
Заявление последовало после того, как Трамп объявил, что военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации, существовавшей на территории США в 19-м веке, не будут переименованы.
"Мы никогда не могли представить, что президент зайдет так далеко, чтобы прославлять генералов Конфидерации, которые боролись против Соединенных Штатов, чтобы сохранить рабство и Белое превосходство. Сегодня президент Трамп стал вторым конфедеративным президентом. Мы не можем этого позволить", – говорится в заявлении.
На фоне массовых протестов в США в последние дни наблюдается снос многих памятников, установленных в честь военных и политических деятелей, которые воевали на стороне Юга во время гражданской войны в США. Люди настаивают, что больше нельзя мириться с тем фактом, что объекты носят имена лидеров сторонников рабства.
"Ни один американец не должен чтить память генералов-предателей, которые несут вину за гибель более чем 620 тыс. граждан США", – написали представители Lincoln Project в Twitter.
Проект Линкольна – это американский политический комитет, сформированный в конце 2019 года несколькими видными действующими и бывшими республиканцами. Цель комитета – не допустить переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. В апреле 2020 года комитет объявил о поддержке Джо Байдена, демократа, в его гонке за пост президента США.
Как сообщает Голос Америки, Дональд Трамп отверг предложение переименовать десять баз армии США, которые носят имена конфедератов, заявив, что "Америка готовила и дислоцировала своих героев на этой священной земле и победила в двух мировых войнах".
"Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих величественных и легендарных военных объектов", – сказал Трамп, отметив, что подобное переименование станет искажением американской истории.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани поддержала главу Белого дома.
"Мы должны чтить то, что там происходило, а не переименовывать", – заявила она.
Одиннадцать Конфедеративных Штатов Америки проиграли четырехлетнюю Гражданскую войну (Война Севера и Юга – 1861-1865) против 25 штатов, оставшихся верными Союзу. По оценкам историков, конфликт унес жизни примерно 750 тысяч человек.
Как ранее сообщал Фокус:
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- Там же протестующие снесли статую президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса.