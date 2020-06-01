Трамп одобрил санкции против суда в Гааге за преследование американских военных

Президент США Дональд Трамп одобрил введение санкций против Международного уголовного суда ООН в Гааге (Нидерланды), который расследует возможные преступления американских военных в Афганистане.

Об этом пишет Reuters.

Отныне Соединенные Штаты будут блокировать активы сотрудников суда, участвующих в расследовании. Трамп также уполномочил главу Госдепа Майка Помпео блокировать этим сотрудникам въезд в США.

"Мы не можем, и не будем стоять в стороне, когда нашим людям угрожает суд Кенгуру", – сказал Майк Помпео, комментируя решение Трампа.

Кроме того, один из высокопоставленных чиновников администрации Белого дома заявил, что расследование против американских военных продвигает "сомнительная организация", и обвинил в причастности к этому Россию.

Решение Трампа осудили в организации Human Rights Watch. Руководитель отделения этой организации в Вашингтоне Андреа Дж. Прасов заявила, что решение администрации президента США "демонстрирует неуважение к международному праву".

Прокурор суда ООН в Гааге Фату Бенсуда намерен расследовать возможные преступления, совершенные в Афганистане период с 2003 по 2014 год. Кроме того, суд хочет расследовать возможные пытки заключенных афганскими властями, а также американскими войсками и ЦРУ.

Международный уголовный суд ООН был создан в 2002 году для судебного преследования военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности. Он обладает юрисдикцией только в том случае, если государство, ратифицировавшее Римский статут, не может или не желает уголовно преследовать указанные преступления.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году Международный уголовный суд в Гааге решил отклонить запрос о расследовании вероятных военных преступлений, совершенных американскими военными в Афганистане.