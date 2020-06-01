Французская полиция устроила акцию протеста в Париже: "Кто кого убивает?...

Полицейские профсоюзы обвинили президента Франции Эммануэля Макрона и его правительство в проявлении неуважения после того, как министр внутренних дел Кристоф Кастанер пообещал "нулевую терпимость" к расизму в правоохранительных органах и запретил применять удушающие приемы при задержании подозреваемых.

В Париже акция прошла на Елисейских полях. Полицейские припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по бульвару. Один фургон вез плакат с надписью "Нет полиции, нет мира". На другой были нанесены графические изображения телесных повреждений, полученных полицейскими, подвергшимися нападению при исполнении служебных обязанностей, со словами "Кто кого убивает?", сообщило Reuters.

Фото: dieselgasoil.com

Протесты последовали вслед за встречей представителей профсоюзов с министром внутренних дел Кристофом Кастанером. Полицейские сообщили министру, что удушающий захват спасает жизни и является методом, который офицеры должны иметь в своем распоряжении до тех пор, пока не будет найдена подходящая альтернатива.

Фото: guernseypress.com

"Полиция не несет ответственности за все зло общества. Перестаньте покупать социальный мир за наш счет, – сказал журналистам представитель Национального полицейского альянса Фабьен Ванхемелрик. – Полиция никогда не бывает выше закона, но никогда не должна оставаться ниже закона".

В субботу в Париже запланирована акция протеста Black Lives Matter. Полиция призвала рестораны и магазины в престижных районах Place de la Republique и Opera закрыться и защитить свои окна из-за угрозы возникновения беспорядков.

Напомним, в Лондоне вокруг памятника бывшему премьер-министру Уинстону Черчиллю установили защитный барьер в преддверии протестов. Памятник решили закрыть после того, как ранее он уже стал мишенью для протестующих. На постаменте в прошлые выходные протестанты написали "был расистом".

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