Израиль начнет строительство поселения на Голанских высотах в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна начинает строительство поселения на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Израиля.

"Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения "Рамат Трамп" на Голанских высотах, суверенитет которого над Израилем был признан президентом Трампом", – сказал Нетаньяху.

Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.

"Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости", – сказал премьер.

Голанские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке.

Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта 2019 года США признали суверенитет Израиля над Голанами.

В Европейском союзе считают аннексию Голанских высот незаконной.

Король Саудовской Аравии отверг контроль Израиля над Голанскими высотами.