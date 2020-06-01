Израиль начнет строительство поселения на Голанских высотах в честь Трампа
Поселение назовут "Рамат-Трамп"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна начинает строительство поселения на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Израиля.
"Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения "Рамат Трамп" на Голанских высотах, суверенитет которого над Израилем был признан президентом Трампом", – сказал Нетаньяху.
Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.
"Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости", – сказал премьер.
Голанские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке.
Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 марта 2019 года США признали суверенитет Израиля над Голанами.
- В Европейском союзе считают аннексию Голанских высот незаконной.
- Король Саудовской Аравии отверг контроль Израиля над Голанскими высотами.
- Сирийские власти не исключают использования военной силы для решения проблемы вокруг Голанских высот.