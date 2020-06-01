Египет начнет принимать зарубежных туристов с 1 июля

Туристы у себя дома должны будут сдать тест на COVID-19

Египет подтвердил планы с 1 июля начать открывать свои аэропорты для регулярных международных пассажирских рейсов. Сначала будут открыты три курортные зоны у моря. Об этом сообщило Reuters.

Как сообщил министр авиации Мохамед Манар Анба, правительство Египта разработало меры, которые должны быть приняты в самолетах, в аэропортах и ​​гостиницах.

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"Туристы из стран с высоким уровнем заболевания, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, должны будут пройти тестирование до приезда в Египет", – сказал он.

Внутренние авиарейсы в стране не прекращались. С 1 июня гостиницам Египта разрешено работать с 50-процентной заполняемостью.

В Египте с населением около 100 млн человек зарегистрировано 44,5 тыс. случаев коронавируса и 1,6 тыс. – смерти. В воскресенье, 14 июня, министерство здравоохранения сообщило о 1600 новых заболеваниях второй день подряд и о 91 случае смерти.

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